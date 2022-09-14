Штрафы и аресты за украинские песни: Оккупанты в Крыму «судили» участников и организаторов свадьбы

Бахчисарайский районный «суд» в оккупированном Крыму решил применить административные аресты и штрафы к организаторам и участникам свадьбы за украинские песни. Об этом сообщает пресс-служба «суда».



«Суд привлек к административной ответственности организаторов и участников свадьбы за воспроизведение боевой песни украинских националистов. Лицам, привлеченным к административной ответственности, назначены различные виды наказания в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей, а также от пяти до 15 суток административного ареста», — говорится в сообщении.



Согласно материалам «дела», свадьба проходила в банкетном зале в Бахчисарае 10 сентября. Во время ее проведения «имело место публичное демонстрирование украинской песни, которая, согласно заключению специалиста, является атрибутикой (боевой песней), используемой организацией украинских националистов».



«На этом же мероприятии были осуществлены публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, а именно воспроизведена музыкальная композиция на украинском языке "Червона калина"», в тексте которой содержатся слова: "освобождать братьев-украинцев из московских оков"», — заявили в «суде».



В целом решено привлечь шесть «нарушителей».

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