«Місіс Крим — 2022» оштрафували за пісню «Червона калина», її подруга отримала 10 діб арешту

«Місіс Крим — 2022» Ольга Валєєва оштрафована підконтрольним Росії судом анексованого півострова на 40 тисяч рублів за виконання пісні «Червона калина». Про це повідомляє РИА Новости.



Подруга Валєєва, разом з якою вона заспівала пісню, отримала 10 діб арешту. Зазначається , що покарання для Валєєвої було менш суворим, оскільки вона має неповнолітні діти.



Жінок визнали винними у скоєнні адміністративних правопорушень за двома статтями — «про дискредитацію Збройних сил РФ» (20.3.3 КоАП РФ) та «про пропаганду символіки екстремістських організацій» (20.3 КоАП РФ).



Російське МВС Криму також опубліковано відео, на якому жінки вибачаються за пісню.



Раніше Валєєва та її подруга виконали пісню «Червона калина», сидячи на балконі – відповідне відео вони виклали в . Ролик привернув увагу та його поширили користувачі соцмереж. Сама Валєєва заявляла, що пісня виконувалася без будь-якого наміру.



Пісня «Червона калина» після російського вторгнення стала одним із символів України. У Росії її вважають «гімном українських націоналістів».

У середині вересня в анексованому Криму притягли до відповідальності шістьох організаторів та гостей весілля, де заспівали «Червону калину». Вони отримали штрафи та арешти на строк до 15 діб.



У серпні на півострові заарештували діджея, який увімкнув у барі кліп на пісню «Дике поле» із зображеннями на підтримку українських військових. Відвідувача, який замовив пісню, оштрафували на 50 тисяч карбованців.