Бывший командир боевиков «ДНР» Безлер подозревается в пытках украинцев в Крыму

Бывший командир боевиков группировки «ДНР» Игорь Безлер подозревается в пытках украинцев в Крыму. Также он причастен к оккупации полуострова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и города Севастополя.



Действия подозреваемого квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).



«Подозреваемый активно способствовал оккупации ВС РФ территории Автономной Республики Крым. В марте 2014 года, находясь в городе Симферополе, подозреваемый вместе с сообщниками похитил трех граждан Украины из-за их публичной демонстрации проукраинской позиции в Крыму и сопротивления оккупации полуострова», - говорится в сообщении.



В сообщении прокуратуры автономии не указывается имя подозреваемого, однако, судя по фото, опубликованному ведомством, речь идет об Игоре Безлере.