Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Бывший командир боевиков «ДНР» Безлер подозревается в пытках украинцев в Крыму

04 октября 2022, 12:09

Бывший командир боевиков «ДНР» Безлер подозревается в пытках украинцев в Крыму

Бывший командир боевиков группировки «ДНР» Игорь Безлер подозревается в пытках украинцев в Крыму. Также он причастен к оккупации полуострова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

Действия подозреваемого квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

«Подозреваемый активно способствовал оккупации ВС РФ территории Автономной Республики Крым. В марте 2014 года, находясь в городе Симферополе, подозреваемый вместе с сообщниками похитил трех граждан Украины из-за их публичной демонстрации проукраинской позиции в Крыму и сопротивления оккупации полуострова», - говорится в сообщении.

В сообщении прокуратуры автономии не указывается имя подозреваемого, однако, судя по фото, опубликованному ведомством, речь идет об Игоре Безлере.

Еще по теме

Люди
игорь безлер
Места
Крым
Прочее
Пытки

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:09
Бывший командир боевиков «ДНР» Безлер подозревается в пытках украинцев в Крыму
10:04
В «ДНР» заявили о ранении двух человек за сутки
23:34
ВСУ движутся в Луганскую область — главное за день ►
22:57
Грозит ли России распад из-за войны с Украиной — все прогнозы и версии ►
19:57
Российские военные обустроили оборонительный пункт в психбольнице Луганской области – Гайдай
18:35
В Донецке под обстрел попали торговые центры «Континент» и «Золотое кольцо»
16:37
Госдума приняла законы о четырех аннексированных территориях. Что это меняет для жителей
15:27
В оккупированном Мариуполе прогремел взрыв
15:13
Появились фото разрушенной обстрелами школы №1 в Мариуполе
14:37
В России утвердили координаторов работы на оккупированных территориях
11:20
В «ЛНР» рассказали о продвижении ВСУ к Лисичанску
10:16
Оккупанты жалуются, что ВСУ не дают построить им укрепрайон в Кременной — Гайдай
09:17
«ДНР» заявила о двух погибших и трех раненых от обстрелов за сутки
09:02
Оккупанты требуют рассказать детям, что «Мариуполь всегда был Россией»
23:47
Контрнаступление ВСУ на юге и Луганщине — главное за день ►
все новости
13:36
В ГУР МОУ рассказали сколько военных РФ обратились в проект «Хочу жить»
13:03
Лукашенко подтвердил участие Беларуси в войне против Украины
12:33
РФ не выпускает сотни мариупольцев на границе с Эстонией — Андрющенко
12:09
Бывший командир боевиков «ДНР» Безлер подозревается в пытках украинцев в Крыму
11:37
Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным
11:23
Военный поезд ядерного подразделения армии РФ отправлен в Украину — СМИ
11:04
За сутки войска РФ разрушили в Донецкой области 40 гражданских объектов
10:48
Совфед России одобрил докуменрты об аннексии украинских территорий
10:32
«Миссис Крым — 2022» оштрафовали за песню «Червона калина», ее подруга получила 10 суток ареста
10:04
Армия РФ обстреляла Никополь «Градами» и тяжелой артиллерией
10:04
В «ДНР» заявили о ранении двух человек за сутки
09:26
По Краматорску был нанесен ракетный удар. Есть пострадавшие
08:59
В Хрустальном оккупанты ищут мужчин призывного возраста дронами — Луганская ОВА
08:43
Армия РФ обстреляла Донецкую область: один погибший и двое раненых
23:34
ВСУ движутся в Луганскую область — главное за день ►
все новости
ВИДЕО
ВСУ движутся в Луганскую область — главное за день ►
03 октября, 23:34
Грозит ли России распад из-за войны с Украиной — все прогнозы и версии ►
03 октября, 22:57
В Донецке под обстрел попали торговые центры «Континент» и «Золотое кольцо»
03 октября, 18:35

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты