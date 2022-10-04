Колишній командир бойовиків «ДНР» Безлер підозрюється в катуванні українців у Криму

Колишнього командира бойовиків угруповання «ДНР» Ігоря Безлера підозрюють у тортурах українців у Криму. Також він причетний до окупації півострова. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим та міста Севастополя.



Дії підозрюваного кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) та посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).



«Підозрюваний активно сприяв окупації ЗС РФ території Автономної Республіки Крим. У березні 2014 року, перебуваючи у місті Сімферополі, підозрюваний разом із спільниками викрав трьох громадян України через їхню публічну демонстрацію проукраїнської позиції в Криму та спротив окупації півострова», — йдеться у повідомленні.



У повідомленні прокуратури автономії не вказується ім'я підозрюваного, проте, судячи з фото, опублікованого відомством, йдеться про Ігоря Безлера.