Колишній командир бойовиків «ДНР» Безлер підозрюється в катуванні українців у Криму

04 жовтня 2022, 12:09

Колишній командир бойовиків «ДНР» Безлер підозрюється в катуванні українців у Криму

Колишнього командира бойовиків угруповання «ДНР» Ігоря Безлера підозрюють у тортурах українців у Криму. Також він причетний до окупації півострова. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

Дії підозрюваного кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) та посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

«Підозрюваний активно сприяв окупації ЗС РФ території Автономної Республіки Крим. У березні 2014 року, перебуваючи у місті Сімферополі, підозрюваний разом із спільниками викрав трьох громадян України через їхню публічну демонстрацію проукраїнської позиції в Криму та спротив окупації півострова», — йдеться у повідомленні.

У повідомленні прокуратури автономії не вказується ім'я підозрюваного, проте, судячи з фото, опублікованого відомством, йдеться про Ігоря Безлера.

Ще за темою

Люди
Ігор Безлер
Інше
катування
Місця
Крим

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:09
Колишній командир бойовиків «ДНР» Безлер підозрюється в катуванні українців у Криму
10:04
У «ДНР» заявили про поранення двох людей за добу
23:34
ЗСУ рухаються до Луганської області — головне за день ►
22:57
Чи загрожує Росії розпад через війну з Україною — всі прогнози та версії ►
19:57
Російські військові облаштували оборонний пункт у психіатричній лікарні Луганської області – Гайдай
18:35
У Донецьку під обстріл потрапили торгові центри «Континент» та «Золоте кільце»
16:37
Держдума ухвалила закони про чотири анексовані території. Що це змінює для мешканців
15:27
В окупованому Маріуполі пролунав вибух
15:13
З'явилися фото зруйнованої обстрілами школи №1 у Маріуполі
14:37
У Росії затвердили координаторів роботи на окупованих територіях
11:20
У «ЛНР» розповіли про просування ЗСУ до Лисичанська
10:16
Окупанти скаржаться, що ЗСУ не дають їм збудувати укріпрайон у Кремінній — Гайдай
09:17
«ДНР» заявила про двох загиблих та трьох поранених від обстрілів за добу
09:02
Окупанти вимагають розповісти дітям, що «Маріуполь завжди був Росією»
23:47
Контрнаступ ЗСУ на півдні та Луганщині — головне за день ►
Всі новини
12:09
Колишній командир бойовиків «ДНР» Безлер підозрюється в катуванні українців у Криму
11:37
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів з Путіним
11:23
Військовий потяг ядерного підрозділу армії РФ відправлено до України — ЗМІ
11:04
За добу війська РФ зруйнували на Донеччині 40 цивільних об'єктів
10:48
Радфед Росії прийняв документи про анексію українських територій
10:32
«Місіс Крим — 2022» оштрафували за пісню «Червона калина», її подруга отримала 10 діб арешту
10:04
У «ДНР» заявили про поранення двох людей за добу
10:04
Армія РФ обстріляла Нікополь «Градами» та важкою артилерією
09:26
По Краматорську було завдано ракетного удару. Є постраждалі
08:59
У Хрустальному окупанти шукають чоловіків призовного віку дронами — Луганська ОВА
08:43
Армія РФ обстріляла Донецьку область: Один загиблий та двоє поранених
23:34
ЗСУ рухаються до Луганської області — головне за день ►
23:21
Захисники «Азовсталі», звільнені з полону, зустрілися зі своїми родинами у Туреччині
22:57
Чи загрожує Росії розпад через війну з Україною — всі прогнози та версії ►
22:30
Зеленський влаштував своє опитування у відповідь на заяви Маска про Крим та війну
Всі новини
ВІДЕО
ЗСУ рухаються до Луганської області — головне за день ►
03 жовтня, 23:34
Чи загрожує Росії розпад через війну з Україною — всі прогнози та версії ►
03 жовтня, 22:57
У Донецьку під обстріл потрапили торгові центри «Континент» та «Золоте кільце»
03 жовтня, 18:35

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти