В Кировском районе Донецка в ходе обстрела погибла женщина. Об этом заявил глава оккупационной администрации района Юрий Будрин, пишет сепаратистский сайт ДАН.



По его словам, попадание зафиксировано в магазин «Веста», который находится возле Дворца культуры имени Франко.



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Позже глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил о смерти мужчины 1969 года рождения в Куйбышевском районе города в результате обстрела.



Он также добавил, что в районе на территории автотранспортного предприятия один автобус уничтожен полностью, еще три посечены осколками.

Ранее в группировке «ДНР» заявили о ранении двух жителей Донецка за минувшие сутки.