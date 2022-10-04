«ДНР»: Жінка та чоловік загинули в Донецьку внаслідок обстрілу

У Кіровському районі Донецька під час обстрілу загинула жінка. Про це заявив голова окупаційної адміністрації району Юрій Будрін, пише сепаратистський сайт ДАН.



За його словами, снаряд нібито влучив у магазин «Веста», який знаходиться біля Палацу культури імені Франка.



Доповнення:

Згодом голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кульомзін заявив про смерть чоловіка 1969 року народження в Куйбишевському районі міста внаслідок обстрілу.



Він також додав, що в районі на території автотранспортного підприємства один автобус знищено повністю, ще три посічені осколками.



Раніше в угрупуванні «ДНР» заявили про поранення двох донеччан за минулу добу.