«ДНР»: Жінка та чоловік загинули в Донецьку внаслідок обстрілу

У Кіровському районі Донецька під час обстрілу загинула жінка. Про це заявив голова окупаційної адміністрації району Юрій Будрін, пише сепаратистський сайт ДАН.
За його словами, снаряд нібито влучив у магазин «Веста», який знаходиться біля Палацу культури імені Франка.
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Згодом голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кульомзін заявив про смерть чоловіка 1969 року народження в Куйбишевському районі міста внаслідок обстрілу.
Він також додав, що в районі на території автотранспортного підприємства один автобус знищено повністю, ще три посічені осколками.
Раніше в угрупуванні «ДНР» заявили про поранення двох донеччан за минулу добу.