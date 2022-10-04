ВСУ освободили несколько населенных пунктов на Херсонщине

Украинские военнослужащие освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области. Соответствующие видеоролики были опубликованы в социальных сетях.



На одном из видео украинские военные сообщили об освобождении села Староселье. Также они упомянули о взятии под контроль села Архангельское накануне.

З'явилося відео, на якому українські військові повідомляють про взяття під контроль Старосілля у Херсонській області. Також вони згадують про звільнення Архангельського напередодні pic.twitter.com/MzkkZCiy6p — Новини Донбасу (@novostidnua) October 4, 2022



Кроме того, было обнародовано видео, на котором военнослужащие 35-й отдельной бригадой морской пехоты сообщили об освобождении села Давыдов Брод.



На еще одном ролике, как сообщают в соцсетях, заснят вход украинских военных в село Дудчаны.



Также в сети есть сообщения, что ВСУ заняли Новопетровку.

Таким образом, можно сделать вывод, что украинские силы наступают как минимум на двух направлениях на Херсонщине.

Карта Deepstate

На данный момент украинское военное командование информацию об освобождении населенных пунктов не комментировало.