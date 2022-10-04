Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ВСУ освободили несколько населенных пунктов на Херсонщине

04 октября 2022, 14:41

ВСУ освободили несколько населенных пунктов на Херсонщине

Украинские военнослужащие освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области. Соответствующие видеоролики были опубликованы в социальных сетях.

На одном из видео украинские военные сообщили об освобождении села Староселье. Также они упомянули о взятии под контроль села Архангельское накануне.


Кроме того, было обнародовано видео, на котором военнослужащие 35-й отдельной бригадой морской пехоты сообщили об освобождении села Давыдов Брод.

На еще одном ролике, как сообщают в соцсетях, заснят вход украинских военных в село Дудчаны.

Также в сети есть сообщения, что ВСУ заняли Новопетровку.

Таким образом, можно сделать вывод, что украинские силы наступают как минимум на двух направлениях на Херсонщине.

Карта Deepstate

На данный момент украинское военное командование информацию об освобождении населенных пунктов не комментировало.

Еще по теме

Места
Херсонская область
Организации
Всу
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:18
Оккупанты ввели в Энергодаре комендантский час
14:54
Группировка «ДНР» показала как выглядит ТРЦ «Континент» после обстрела
14:32
В СБУ рассказали как «ДНР» «нарисовала» иностранных наблюдателей на «референдуме»
13:41
«ДНР»: Женщина и мужчина погибли в Донецке в результате обстрела (дополнено)
12:09
Бывший командир боевиков «ДНР» Безлер подозревается в пытках украинцев в Крыму
10:04
В «ДНР» заявили о ранении двух человек за сутки
23:34
ВСУ движутся в Луганскую область — главное за день ►
22:57
Грозит ли России распад из-за войны с Украиной — все прогнозы и версии ►
19:57
Российские военные обустроили оборонительный пункт в психбольнице Луганской области – Гайдай
18:35
В Донецке под обстрел попали торговые центры «Континент» и «Золотое кольцо»
16:37
Госдума приняла законы о четырех аннексированных территориях. Что это меняет для жителей
15:27
В оккупированном Мариуполе прогремел взрыв
15:13
Появились фото разрушенной обстрелами школы №1 в Мариуполе
14:37
В России утвердили координаторов работы на оккупированных территориях
11:20
В «ЛНР» рассказали о продвижении ВСУ к Лисичанску
все новости
16:10
Войска РФ во время отступления из Лимана не забрали тела своих солдат
15:54
В Славянске волонтер сделал бесплатную скважину с водой для всех
15:36
Шойгу рассказал о пополнении армии РФ в рамках частичной мобилизации
15:18
Оккупанты ввели в Энергодаре комендантский час
15:01
Гайдай анонсировал эвакуацию жителей из Луганской области
14:54
Группировка «ДНР» показала как выглядит ТРЦ «Континент» после обстрела
14:41
ВСУ освободили несколько населенных пунктов на Херсонщине
14:32
В СБУ рассказали как «ДНР» «нарисовала» иностранных наблюдателей на «референдуме»
14:05
У Путина отреагировали на официальный отказ Украины от переговоров
13:41
«ДНР»: Женщина и мужчина погибли в Донецке в результате обстрела (дополнено)
13:36
В ГУР МОУ рассказали, сколько военных РФ обратились в проект «Хочу жить»
13:03
Лукашенко подтвердил участие Беларуси в войне против Украины
12:33
РФ не выпускает сотни мариупольцев на границе с Эстонией — Андрющенко
12:09
Бывший командир боевиков «ДНР» Безлер подозревается в пытках украинцев в Крыму
11:37
Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным
все новости
ВИДЕО
В Славянске волонтер сделал бесплатную скважину с водой для всех
04 октября, 15:54
ВСУ движутся в Луганскую область — главное за день ►
03 октября, 23:34
Грозит ли России распад из-за войны с Украиной — все прогнозы и версии ►
03 октября, 22:57

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты