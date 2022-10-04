ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на Херсонщині

Українські військовослужбовці звільнили декілька населених пунктів у Херсонській області. Відповідні відеоролики було опубліковано у соціальних мережах.



На одному з відео українські військові повідомили про визволення села Старосілля. Також вони згадали про взяття під контроль села Архангельське напередодні.

З'явилося відео, на якому українські військові повідомляють про взяття під контроль Старосілля у Херсонській області. Також вони згадують про звільнення Архангельського напередодні pic.twitter.com/MzkkZCiy6p — Новини Донбасу (@novostidnua) October 4, 2022



Крім того, було оприлюднено відео, на якому військовослужбовці 35 окремої бригади морської піхоти повідомили про звільнення села Давидів Брід.



На ще одному ролику, як повідомляють у соцмережах, знято вхід українських військових до села Дудчани.



Також у мережі є повідомлення, що ЗСУ зайняли Новопетрівку.

Таким чином, можна зробити висновок, що українські сили наступають щонайменше на двох напрямках на Херсонщині.

Карта Deepstate

Наразі українське військове командування інформацію про звільнення населених пунктів не коментувало.