Мэр Мелитополя рассказал о смерти мужчина на блокпосте в Васильевке

На российском блокпосте в Васильевке в Запорожской области в очереди на эвакуацию скончался пожилой мужчина. Об этом в эфире телемарафона новостей рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.



«Мы уже четвертый раз говорим, что в Васильевке настоящая катастрофа. На вчера к утру было 4000 жителей, сегодня - 4500. К сожалению, вчера пожилой мужчина погиб в очереди, не дождавшись своей эвакуации на территорию, подконтрольную Украине», - сказал Федоров.



Он также добавил, что сейчас огромные очереди и выезд через Крым.



Глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона рассказал, что россияне пытаются строить «государственную границу» в Васильевке.



По его словам, транзит с оккупированной территории прекращен с обеих сторон.



Он добавил, что за прошедшие сутки с временно захваченных территорий Украины через Васильевку смогли выехать только 43 человека, в то время как на прошлой неделе эта цифра достигала 1500–2000 человек в день.