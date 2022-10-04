Мер Мелітополя розповів про смерть чоловіка на блокпості у Василівці

На російському блокпості у Василівці на Запоріжжі в черзі на евакуацію помер літній чоловік. Про це в ефірі телемарафону новин розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.



«Ми вже вчетверте говоримо, що у Василівці справжня катастрофа. На вчора до ранку було 4000 людей, сьогодні – 4500. На жаль, учора літній чоловік загинув у черзі, не дочекавшись своєї евакуації на територію, підконтрольну Україні», - сказав Федоров.



Він також додав, що зараз величезні черги та виїзд через Крим.



Голова Запорізької ОВ Олександр Старух в ефірі телемарафону розповів, що росіяни намагаються будувати «державний кордон» у Василівці.



За його словами, транзит з окупованої території припинено з обох боків.



Він додав, що минулої доби з тимчасово захоплених територій України через Василівку змогли виїхати лише 43 особи, тоді як минулого тижня ця цифра досягала 1500–2000 осіб на день.