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Энергетики восстановили электроснабжение в 15 населенных пунктах Донетчины

04 октября 2022, 19:08

Энергетики восстановили электроснабжение в 15 населенных пунктах Донетчины

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 15 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

Отмечается, что за 3 октября аварийно-ремонтные бригады смогли вернуть электричество в дома 9303 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

«Вчера энергетики смогли провести ремонты в Бахмутской громаде и вернуть электроснабжение в дома семи тысяч семей. Специалистам энергокомпании также удалось, с разрешения военных, восстановить свет для более 600 домохозяйств Авдеевской громады, более 600 — Марьинской громады и почти 600 — Славянской громады», — перечислили в ДТЭК.

Там добавили, что также выполнены ремонты в Торецкой и Селидовской громадах.

«Из-за постоянных обстрелов и отсутствия доступа без света пока остаются 80 населенных пунктов. Самые сложные направления — Бахмутское, Авдеевское, Торецкое и Марьинское», — сообщили в энергокомпании.

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