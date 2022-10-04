Енергетики відновили електропостачання у 15 населених пунктах Донеччини

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 15 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за 3 жовтня аварійно-ремонтні бригади змогли повернути електрику у будинки 9303 сімей у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.



«Вчора енергетики змогли провести ремонти в Бахмутській громаді та повернути електропостачання у будинки семи тисяч сімей. Фахівцям енергокомпанії також вдалося, з дозволу військових, відновити світло для понад 600 домогосподарств Авдіївської громади, понад 600 — Мар'їнської громади та майже 600 — Слов'янської громади», — перелічили у ДТЕК.



Там додали, що також виконано ремонти у Торецькій та Селидівській громадах.



«Через постійні обстріли та відсутність доступу без світла поки що залишаються 80 населених пунктів. Найскладніші напрями — Бахмутський, Авдіївський, Торецький та Мар'їнський», — повідомили в енергокомпанії.