Компании-подрядчики требуют от «Метинвеста» погасить долги

Десять строительных и производственных предприятий, которым компания «Метинвест» в общей сложности задолжала более 142 миллиона гривен, обратились с открытым письмом — с требованием погасить долги.



«На сегодняшний день перед строительными и производственными компаниями Мариуполя образовалась большая задолженность за выполненные строительно-монтажные работы и отгруженное сырье на предприятиях группы "Метинвест" (ЧАО «МК "Азовсталь", ЧАО "ММК им. Ильича", ООО "Метинвест-Инжиниринг", ПАО "Запорожогнеупор" и др.). Задолженность сформировалась с декабря прошлого года по февраль 2022 года, и до сих пор ни копейки менеджерами металлургических комбинатов не выделено для ее погашения», — отмечается в обращении.



Также сообщается, что предприятия на протяжении многих лет были надежными партнерами металлургической сферы, и всегда максимально компетентно и качественно выполняли свою работу. Бизнес оказывал услуги по строительству, ремонту, обслуживанию оборудования металлургических комбинатов, производству и реализации огнеупорного сырья и прочее. Реализовано много проектов по переоснащению металлургических комбинатов и экологии.



«Работали до последнего, пока это было возможно. С началом боевых действий некоторые наши организации выполняли консервацию металлургических агрегатов ЧАО «МК "Азовсталь"» для предотвращения техногенной и экологической Катастрофы. С нашей стороны должным образом и в полном объеме выполнены все возникшие обязательства на 24 февраля 2022 года, по договорам, заключенным с предприятиями группы "Метинвест", но расчеты за выполненные нами работы и отгруженное сырье в декабре 2021 года, январе 2022 года и феврале 2022 года со стороны заказчиков так и не были осуществлены», — подчеркнули компании-подрядчики.



По их словам, от организованной группы строительных компаний Мариуполя были письменные обращения к руководителям металлургических комбинатов ЧАО «МК "Азовсталь"», ЧАО «ММК им. Ильича», ООО «Метинвест-Инжиниринг», а также генеральному директору ООО «Метинвест Холдинг» с просьбой найти компромиссное решение по погашению этой задолженности. Но никаких предложений не поступило.



«Кроме того, сейчас намеренно пытаются банкротить вышеуказанные предприятия, чтобы не дать взыскать задолженность. Сейчас мариупольский строительный бизнес оказался в сложнейшей ситуации. Во-первых, наши предприятия потеряли технические и материальные ресурсы, которые были уничтожены в разрушенном городе Мариуполе на территории металлургических предприятий, во-вторых, наши так называемые партнеры отказываются платить текущую задолженность по договорам. А в-третьих, на сегодня у каждой организации, кроме задолженности по заработной плате, существуют налоговые обязательства перед государством», — пояснили подрядчики.



Также отмечается, что предприятий, которые работали или до сих пор пытаются работать в других городах Украины, и имеют проблемы с возвратом задолженности, гораздо больше. А отказ от обязательств со стороны «Метинвеста» привел к неполучению работниками принадлежащих им средств за проделанную работу.



Обращение подписали директора десяти предприятий.



«Новости Донбасса» обратились за комментарием в пресс-службу «Метинвеста», но не получили ответа.