Компанії-підрядники вимагають від «Метінвесту» погасити борги

04 жовтня 2022, 22:28

Компанії-підрядники вимагають від «Метінвесту» погасити борги

Десять будівельних та виробничих підприємств, яким компанія «Метінвест» заборгувала понад 142 мільйони гривень, звернулися з відкритим листом — з вимогою погасити борги.

«На сьогодні перед будівельними та виробничими компаніями Маріуполя утворилася велика заборгованість за виконані будівельно-монтажні роботи та відвантажену сировину на підприємствах групи "Метінвест" (ПрАТ "МК "Азовсталь", ПрАТ "ММК ім. Ілліча", ТОВ "Метінвест-Інжиніринг"), ПАТ "Запоріжвогнетрив" тощо). Заборгованість сформувалася з грудня минулого року до лютого 2022 року, і досі жодної копійки менеджерами металургійних комбінатів не виділено для її погашення», — наголошується у зверненні.

Також повідомляється, що підприємства протягом багатьох років були надійними партнерами металургійної сфери й завжди максимально компетентно та якісно виконували свою роботу. Бізнес надавав послуги з будівництва, ремонту, обслуговування обладнання металургійних комбінатів, виробництва та реалізації вогнетривкої сировини та інші. Реалізовано багато проєктів щодо переоснащення металургійних комбінатів та екології.

«Працювали до останнього, доки це було можливо. З початком бойових дій деякі наші організації виконували консервацію металургійних агрегатів ПрАТ "МК "Азовсталь" для запобігання техногенній та екологічній катастрофі. З нашого боку належним чином і в повному обсязі виконані всі зобов'язання, що виникли на 24 лютого 2022 року, за договорами, укладеними з підприємствами групи "Метінвест", але розрахунки за виконані нами роботи та відвантажену сировину в грудні 2021 року, січні 2022 року та лютому 2022 року зі сторони замовників так і не було здійснено», — наголосили компанії-підрядники.

За їхніми словами, від організованої групи будівельних компаній Маріуполя були письмові звернення до керівників металургійних комбінатів ПрАТ «МК "Азовсталь"», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ТОВ «Метінвест-Інжиніринг», а також генеральному директору ТОВ «Метінвест Холдинг» з проханням знайти компромісне рішення щодо погашення цієї заборгованості. Але жодних пропозицій не надійшло.

«Крім того, зараз навмисно намагаються банкрутувати вищезгадані підприємства, щоб не дати стягнути заборгованість. Наразі маріупольський будівельний бізнес опинився у складній ситуації. По-перше, наші підприємства втратили технічні та матеріальні ресурси, які були знищені у зруйнованому місті Маріуполі на території металургійних підприємств, по-друге, наші так звані партнери відмовляються сплачувати поточну заборгованість за договорами. А по-третє, на сьогодні кожна організація, крім заборгованості із заробітної плати, має податкові зобов'язання перед державою», — пояснили підрядники.

Також наголошується, що підприємств, які працювали чи досі намагаються працювати в інших містах України, та мають проблеми із поверненням заборгованості, набагато більше. А відмова від зобов'язань з боку «Метінвесту» призвела до неотримання працівниками належних їм коштів за виконану роботу.

Звернення підписали директори десяти підприємств.

«Новини Донбасу» звернулися за коментарем до пресслужби «Метінвесту», але не отримали відповіді.

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