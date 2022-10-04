В Крыму из мобилизованных формируют отдельную дивизию: неподготовленных отправят на фронт ►

Вышел новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- Россия решила сформировать в Крыму новую мотострелковую дивизию — исключительно из мобилизованных.
- Взрыв рядом с ТЦ «Московский» в Севастополе: почему власти скрывали правду.
- Жителей Севастополя готовят к эвакуации: в городе появились листовки на стенах домов.
- В Алуште начали собирать гуманитарную помощь для мобилизованных: не хватает самого необходимого и даже трусов.
- В Ялте продают квартиру за три миллиона долларов, но желающих купить нет.