У Криму із мобілізованих формують окрему дивізію: непідготовлених відправлять на фронт ►

Вийшов новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:
- Росія вирішила сформувати у Криму нову мотострілецьку дивізію — виключно з мобілізованих.
- Вибух поряд із ТЦ «Московський» у Севастополі: чому влада приховувала правду.
- Жителів Севастополя готують до евакуації: у місті з'явилися листівки на стінах будинків.
- В Алушті почали збирати гуманітарну допомогу для мобілізованих: не вистачає найнеобхіднішого і навіть трусів.
- У Ялті продають квартиру за три мільйони доларів, але охочих купити нема.