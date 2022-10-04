У Криму із мобілізованих формують окрему дивізію: непідготовлених відправлять на фронт ►

04 жовтня 2022, 23:12

У Криму із мобілізованих формують окрему дивізію: непідготовлених відправлять на фронт ►

Вийшов новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:

  • Росія вирішила сформувати у Криму нову мотострілецьку дивізію — виключно з мобілізованих.
  • Вибух поряд із ТЦ «Московський» у Севастополі: чому влада приховувала правду.
  • Жителів Севастополя готують до евакуації: у місті з'явилися листівки на стінах будинків.
  • В Алушті почали збирати гуманітарну допомогу для мобілізованих: не вистачає найнеобхіднішого і навіть трусів.
  • У Ялті продають квартиру за три мільйони доларів, але охочих купити нема.

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