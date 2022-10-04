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Россия готовится к обороне на Луганщине ►

04 октября 2022, 23:55

Россия готовится к обороне на Луганщине ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Ракетный удар по Краматорску. Снова под обстрелом Бахмут и Авдеевка.
  • ВСУ прорвали админграницу Луганской области в направлении Кременной. Населенные пункты возвращаются под украинский контроль один за одним как на востоке, так и на юге. В Херсонской области значительный прорыв.
  • В Лимане официально подняли государственный флаг. В Святогорске возобновила работу полиция.
  • Оккупанты на Луганщине готовятся к обороне. Минируют дороги, мосты и административные здания.
  • Мобилизованные «ЛНР» отступили из Лимана в Счастье. Вторые сутки живут под открытым небом на трассе. Еду и воду привозят родные, а командование обвиняет их в дезертирстве и угрожает расправой.
  • Обстрел Докучаевска и Донецка. Есть погибшие.
  • Совет Федерации РФ ратифицировал договоры об аннексии четырех украинских территорий. В Запорожской области уже поспешили строить «государственную границу».
  • Зеленский подписал указ о ничтожности российских актов и официально ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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