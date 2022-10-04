Росія готується до оборони на Луганщині ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Ракетний удар по Краматорську. Знову під обстрілом Бахмут та Авдіївка.
- ЗСУ прорвали адмінкордон Луганської області у напрямку Кремінної. Населені пункти повертаються під український контроль один за одним як на сході, так і півдні. На Херсонщині значний прорив.
- У Лимані офіційно підняли державний прапор. У Святогірську відновила роботу поліція.
- Окупанти на Луганщині готуються до оборони. Мінують дороги, мости та адміністративні будівлі.
- Мобілізовані "ЛНР" відступили з Лимана до Щастя. Друга доба живе просто неба на трасі. Їжу та воду привозять рідні, а командування звинувачує їх у дезертирстві та загрожує розправою.
- Обстріл Докучаєвська та Донецька. Є загиблі.
- Рада Федерації РФ ратифікувала договори про анексію чотирьох українських територій. На Запоріжжі вже поспішили будувати «державний кордон».
- Зеленський підписав указ про нікчемність російських актів і офіційно ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із Путіним.