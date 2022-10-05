В результате ракетного обстрела Гуляйполя погибли замглавы местной громады и глава КП

В результате ракетного обстрела города Гуляйполе погиб замглавы местной громады Александр Савицкий и руководитель КП «Благоустройствосервис» Александр Косаренко. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



«Эти люди никуда не убегали, до последнего были на своих рабочих местах. Защищали и поддерживали непокоренный город-герой Гуляйполе», - написал он в Telegram-канале.



Сегодня утром российская армия нанесла удар по Запорожью - разрушены инфраструктурные объекты областного центра, пострадали люди.