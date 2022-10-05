Внаслідок ракетного обстрілу Гуляйполя загинули заступник голови місцевої громади та голова КП

Внаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе загинув заступник голови місцевої громади Олександр Савицький та керівник КП «Благоустрійсервіс» Олександр Косаренко. Про це повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.



«Ці люди нікуди не тікали, до останнього були на своїх робочих місцях. Захищали та підтримували непокорене місто-герой Гуляйполе», - написав він у Telegram-каналі.



Сьогодні вранці російська армія завдала удару по Запоріжжю - зруйновано інфраструктурні об'єкти обласного центру, постраждали люди.