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Россия нанесла экологии Украины ущерб более чем на 35 млрд долларов

05 октября 2022, 13:48

Россия нанесла экологии Украины ущерб более чем на 35 млрд долларов

Ущерб, который нанесло российское вторжение окружающей среде в Украине оценивается примерно в 35,3 млрд долларов. Об этом заявил министр окружающей среды Украины Руслан Стрелец.

По его словам, пятая часть заповедных территорий Украины находится под угрозой уничтожения. Уже зафиксировано более 2 тысяч случаев ущерба окружающей среде.

По оценкам украинского правительства, счет за загрязнение воздуха, вызванное войной в Украине, на данный момент составляет около 25 миллиардов евро, и еще 11,4 миллиарда евро необходимы для устранения ущерба, нанесенного почве.

Ссылаясь на новую методологию, разработанную украинским правительством для расчета ущерба, Стрелец рассказал, что семимесячная война вызвала выбросы 31 миллиона тонн углекислого газа, что примерно соответствует количеству, производимому Новой Зеландией ежегодно.

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