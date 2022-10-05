Росія завдала екології України збитків на понад 35 млрд доларів

Збитки, які завдало російське вторгнення навколишньому середовищу в Україні, оцінюється приблизно в 35,3 млрд доларів. Про це заявив міністр довкілля України Руслан Стрілець.



За його словами, п'ята частина заповідних територій України перебуває під загрозою знищення. Вже зафіксовано понад 2 тисячі випадків збитків навколишньому середовищу.



За оцінками українського уряду, рахунок за забруднення повітря, викликане війною в Україні, на даний момент становить близько 25 мільярдів євро, і ще 11,4 мільярда євро необхідні для усунення збитків, завданих ґрунту.



Посилаючись на нову методологію, розроблену українським урядом для розрахунку збитків, Стрілець розповів, що семимісячна війна викликала викиди 31 мільйона тонн вуглекислого газу, що приблизно відповідає кількості, яку Нова Зеландія виробляє щорічно.