Росія завдала екології України збитків на понад 35 млрд доларів

05 жовтня 2022, 13:48

Росія завдала екології України збитків на понад 35 млрд доларів

Збитки, які завдало російське вторгнення навколишньому середовищу в Україні, оцінюється приблизно в 35,3 млрд доларів. Про це заявив міністр довкілля України Руслан Стрілець.

За його словами, п'ята частина заповідних територій України перебуває під загрозою знищення. Вже зафіксовано понад 2 тисячі випадків збитків навколишньому середовищу.

За оцінками українського уряду, рахунок за забруднення повітря, викликане війною в Україні, на даний момент становить близько 25 мільярдів євро, і ще 11,4 мільярда євро необхідні для усунення збитків, завданих ґрунту.

Посилаючись на нову методологію, розроблену українським урядом для розрахунку збитків, Стрілець розповів, що семимісячна війна викликала викиди 31 мільйона тонн вуглекислого газу, що приблизно відповідає кількості, яку Нова Зеландія виробляє щорічно.

Ще за темою

Інше
Війна Екологія збитки

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:56
У Донецьку у відділенні «Промзв'язокбанку» поранено двох людей
14:37
У Донецьку та Старомихайлівці через обстріл загинули чотири людини
14:17
Колишній «міністр ДНР» хоче вийти з в'язниці на фронт
14:15
У «ЛНР» визнали «небезпеку» наступу ЗСУ на Кремінну та Сватове
12:40
В окупованій Горлівці заявили про обстріл виправної колонії
12:02
Деокупація Луганської області розпочалася, повідомив Гайдай
11:43
У центрі Херсона — «приліт» у готель, де базувалися окупанти
10:00
Путін призначив керівників анексованих територій
09:24
«ДНР» більше не видаватиме своїх «паспортів»
08:51
У Кремінній російські окупанти відключили зв'язок — Гайдай
08:47
«ДНР»: Внаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів
23:55
Росія готується до оборони на Луганщині ►
23:12
У Криму із мобілізованих формують окрему дивізію: непідготовлених відправлять на фронт ►
21:23
Восьми псевдоправоохоронцям угруповання «ЛНР» повідомлено про підозру
18:44
Кримчани, які втекли від мобілізації, стоять у черзі за українськими закордонними паспортами в Астані
Всі новини
17:07
Подоляк: Україна веде переговори щодо продовження «зернового коридору»
16:55
Енергетики повернули світло 24 тисячам сімей на Донеччині
16:37
Мінекономіки: Робочі місця втратили 5 млн переселенців
16:20
Нардепу Кузьміну повідомили про підозру у держзраді
16:16
Путін розповів, що його «здивували» результати «референдуму»
16:05
У Запоріжжі призупинили виїзд гуманітарних колон на окуповану територію
15:56
У Донецьку у відділенні «Промзв'язокбанку» поранено двох людей
15:37
Країни Євросоюзу домовилися про восьмий пакет санкцій проти РФ
15:08
У Чернівцях затримали чоловіка, який застрелив поліцейську та поранив її колегу
14:48
Глава «Енергоатому» Котін взяв на себе виконання обов’язків гендиректора ЗАЕС
14:37
У Донецьку та Старомихайлівці через обстріл загинули чотири людини
14:17
Колишній «міністр ДНР» хоче вийти з в'язниці на фронт
14:15
У «ЛНР» визнали «небезпеку» наступу ЗСУ на Кремінну та Сватове
13:48
Росія завдала екології України збитків на понад 35 млрд доларів
13:16
Кремль спростував підготовку Путіним звернення щодо зміни статусу «спецоперації»
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку у відділенні «Промзв'язокбанку» поранено двох людей
05 жовтня, 15:56
У «ЛНР» визнали «небезпеку» наступу ЗСУ на Кремінну та Сватове
05 жовтня, 14:15
Росія готується до оборони на Луганщині ►
04 жовтня, 23:55

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти