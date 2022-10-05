Энергетики вернули свет 24 тысячам семей на Донетчине

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в девяти населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за 4 октября аварийно-ремонтные бригады смогли вернуть электричество в дома 24 147 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.



«Больше всего восстановлений удалось выполнить в Бахмутском районе. В частности, в Торецкой громаде энергетики смогли за сутки восстановить свет для 15 тысяч семей. В Бахмутской — менее чем за сутки восстановлен свет для более чем тысячи семей, и за сутки — еще более четырех тысяч семей», — детализировали в ДТЭК.



В энергокомпании добавили, что специалистам удалось, с разрешения военных, также вернуть свет более двум тысячам семей Славянской громады. И выполнить ряд ремонтов в Краматорской, Константиновской и Марьинской громадах.



«Из-за постоянных обстрелов и отсутствия доступа без света пока остаются 80 населенных пунктов. Самые сложные направления — Бахмутское, Авдеевское, Торецкое и Марьинское», — резюмировали в компании.