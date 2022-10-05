Енергетики повернули світло 24 тисячам сімей на Донеччині

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у дев'яти населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за 4 жовтня аварійно-ремонтні бригади змогли повернути електрику у будинки 24 147 сімей у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.



«Найбільше відновлень вдалося виконати в Бахмутському районі. Зокрема, у Торецькій громаді енергетики змогли за добу відновити світло для 15 тисяч сімей. У Бахмутській — менш ніж за добу відновлено світло для понад тисячі сімей, і за добу — ще для понад чотирьох тисяч сімей», — деталізували у ДТЕК.



В енергокомпанії додали, що фахівцям вдалося, з дозволу військових, також повернути світло понад двом тисячам сімей Слов'янської громади. І виконати низку ремонтів у Краматорській, Костянтинівській та Мар'їнській громадах.



«Через постійні обстріли та відсутність доступу без світла поки що залишаються 80 населених пунктів. Найскладніші напрямки — Бахмутський, Авдіївський, Торецький та Мар'їнський», — резюмували у компанії.