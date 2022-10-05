Президент России Владимир Путин подписал указ о «принятии» объектов Запорожской АЭС в «собственность» России. Документ «Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области» опубликован на сайте Кремля.



Эксплуатацией будет заниматься компания АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».



Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Запорожская АЭС с момента полномасштабного вторжения России подвергается постоянным обстрелам.

Миссия МАГАТЭ подтвердили, что Россия разместила военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции.

В начале сентября эксперты МАГАТЭ дали рекомендации создать «защитную зону» вокруг ЗАЭС во избежание повреждений, а также прекратить обстрелы из-за угрозы физической целостности станции, нарушение которой может повлечь риск «ядерного инцидента».