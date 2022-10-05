Президент Росії Володимир Путін підписав указ про "прийняття" об'єктів Запорізької АЕС у "власність" Росії. Документ «Про особливості правового регулювання у сфері використання атомної енергії на території Запорізької області» опубліковано на сайті Кремля.



Експлуатацією займатиметься компанія АТ «Експлуатуюча організація Запорізької АЕС».



Указ набирає чинності з сьогодення.

Запорізька АЕС з моменту повномасштабного вторгнення Росії зазнає постійних обстрілів.

Місія МАГАТЕ підтвердили, що Росія розмістила військовий персонал, транспортні засоби та обладнання у різних місцях станції.

На початку вересня експерти МАГАТЕ дали рекомендації створити «захисну зону» навколо ЗАЕС, щоб уникнути ушкоджень, а також припинити обстріл через загрозу фізичної цілісності станції, порушення якої може спричинити ризик «ядерного інциденту».