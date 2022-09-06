МАГАТЭ подтвердило размещение Россией военной техники и персонала на Запорожской АЭС

Члены миссии Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что Россия разместила военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС. Об этом говорится в обнародованном отчете МАГАТЭ о результатах мисси на ЗАЭС.



Миссия зафиксировала в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже турбинных залов в энергоблоках №№1,2, а также присутствие экспертной группы «Росатома».



«МАГАТЭ считает, что присутствие старшего технического персонала может привести к вмешательству в нормальную работу операционного руководства и создать потенциальное трение в контексте процесса принятия решений», – отмечается в отчете.



Там также говорится, что во время миссии ее бригада стала свидетелем обстрелов в районе ЗАЭС, в частности, 3 сентября.



Более того, команда наблюдала повреждения в разных местах на площадке ЗАЭС, в том числе вблизи зданий реакторов, вызванные работой военной техники.



В агентстве подчеркнули, что военная техника и перестрелки подрывают спроектированную систему физической защиты ядерного объекта.