«Шахтер» в Лиге чемпионов проиграл «Реалу» в Мадриде

Донецкий «Шахтер» проиграл мадридскому «Реалу» в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. Матч в Мадриде завершился со счетом 2:1.
За «Реал» голы забивали Родриго Гоэс на 13-й минуте и Винисиус Жуниор на 28-й.
В составе «Шахтера» мяч на счету Александра Зубкова, который отличился на 39-й минуте.
⚒ «Шахтар» поступається «Реалу» 1:2 на «Сантьяго Бернабеу».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 5, 2022
Матч-реванш у @ChampionsLeague – 11 жовтня у Варшаві.#РеалШахтар #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/txH9xafZ7Q
В другом матче группы F «Лейпциг» обыграл «Селтик» со счетом 3:1.
По итогам трех туров «Реал» набрал 9 очков, «Шахтер» — 4, «Лейпциг» — 3, «Селтик» — 1.
Ответный матч «Шахтер» — «Реал» пройдет 11 октября в Варшаве.