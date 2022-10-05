«Шахтер» в Лиге чемпионов проиграл «Реалу» в Мадриде

Донецкий «Шахтер» проиграл мадридскому «Реалу» в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. Матч в Мадриде завершился со счетом 2:1.



За «Реал» голы забивали Родриго Гоэс на 13-й минуте и Винисиус Жуниор на 28-й.



В составе «Шахтера» мяч на счету Александра Зубкова, который отличился на 39-й минуте.

В другом матче группы F «Лейпциг» обыграл «Селтик» со счетом 3:1.



По итогам трех туров «Реал» набрал 9 очков, «Шахтер» — 4, «Лейпциг» — 3, «Селтик» — 1.



Ответный матч «Шахтер» — «Реал» пройдет 11 октября в Варшаве.