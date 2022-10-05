«Шахтар» у Лізі чемпіонів програв «Реалу» в Мадриді

Донецький «Шахтар» програв мадридському «Реалу» у третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Матч у Мадриді завершився з рахунком 2:1.



За «Реал» голи забивали Родріго Гоес на 13-й хвилині та Вінісіус Жуніор на 28-й.



У складі «Шахтаря» м’яч на рахунку Олександра Зубкова, який відзначився на 39-й хвилині.

В іншому матчі групи F «Лейпциг» обіграв «Селтік» з рахунком 3:1.



За підсумками трьох турів «Реал» набрав 9 очок, «Шахтар» — 4, «Лейпциг» — 3, «Селтік» — 1.



Матч-відповідь «Шахтар» — «Реал» пройде 11 жовтня у Варшаві.