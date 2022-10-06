Семь ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье: Известно о первых жертвах

Запорожье. Фото: ОВА

В результате ракетного обстрела Запорожья возникли пожары в городе. Разрушены жилые дома, работают спасатели. Точное количество пострадавших неизвестно. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.



По его словам, российские силы нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам.



«Люди находятся под завалами», — отметил Старух.

Фото также публикует «Суспільне Запоріжжя».

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Старух опубликовал предварительные данные о пострадавших в результате атаки.



«Одна женщина погибла. Еще одна умерла в машине скорой помощи. Под завалами домов по меньшей мере находится пять человек. Многие спасены. Среди них трехлетняя девочка, ребенок госпитализирован. На месте происшествий идет спасательная операция», — сообщил он.



Как рассказал секретарь горсовета Анатолий Куртев, в настоящее время есть информация о десяти пострадавших. Двое из них отказались от госпитализации, восемь человек в состоянии средней и легкой тяжести — в больницах.

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