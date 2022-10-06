Сім ракетних ударів по багатоповерхівках у Запоріжжі: Відомо про перші жертви

Запоріжжя. Фото: ОВА

Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя виникли пожежі у місті. Зруйновано житлові будинки, працюють рятувальники. Точна кількість постраждалих невідома. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.



За його словами, російські сили завдали сім ракетних ударів по багатоповерхівках.



«Люди знаходяться під завалами», — зазначив Старух.

Фото також публікує «Суспільне Запоріжжя».

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Старух опублікував попередні дані про постраждалих від атаки.



«Одна жінка загинула. Ще одна померла у машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше п'ять людей. Багато хто врятований. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція», — повідомив він.



Як розповів секретар міськради Анатолій Куртєв, наразі є інформація про десятьох постраждалих. Двоє з них відмовилися від госпіталізації, вісім осіб у стані середньої та легкої тяжкості — у лікарнях.

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