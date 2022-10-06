Армия РФ нанесла ракетный удар по Хмельницкой области — ОВА

Сегодня около 6 часов в Шепетовском районе Хмельницкой области зафиксированы взрывы 2-х российских ракет. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.



По его информации, одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом, разрушений инфраструктуры и пожаров нет, а другая упала – на пустыре. Гамалий отметил, что по предварительной информации, в результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых из окрестных домов.



Он рассказал, что на месте работают соответствующие службы.



«Также произошла остановка поезда. В результате ракетного удара дерево упало на железнодорожный путь. Движение поезда возобновлено», - сказал Гамалий.

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