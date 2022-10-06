Окупанти вдарили двома ракетами по Хмельницькій області — ОВА

Близько 6 години ранку у Шепетівському районі Хмельницької області зафіксовано вибухи двох російських ракет. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.



За його інформацією, одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом, руйнувань інфраструктури та пожеж немає, а інша впала – на пустирі. Гамалій зазначив, що за попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких із навколишніх будинків.



Він розповів, що на місці працюють відповідні служби.



«Також відбулася зупинка потягу. Внаслідок ракетного удару дерево впало на залізничну колію. Рух потягу відновлено», - сказав Гамалій.

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