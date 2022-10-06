Российская армия за сутки обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области

За минуашие сутки правоохранители зарегистрировали 17 нарушений законов и обычаев войны со стороны российских оккупационных войск. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы и раненые.

Оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов региона - города Авдеевка, Бахмут, Соледар, Часов Яр, пгт Острое, Заречное, села Клищиевка, Константиновка, Новый Комар, Новоалександровка, Тоненькое, Торское, Шевченко.

Атаковали регион российские войска из ЗРК «С-300», РСЗО «Смерч», «Град», артиллерии. В результате ракетных обстрелов поселка Заречное Лиманской общины ранен ребенок 2008 года рождения.

Разрушены и повреждены российскими обстрелами 16 гражданских объектов – 7 жилых домов, огнеупорный комбинат, зернохранилище, сельскохозяйственная техника, хозяйственные сооружения, гражданские авто.

«За предыдущие сутки зафиксирован задокументирован мощный артиллерийский удар по Торецку. Повреждены два многоквартирных и семь частных домов, цех и железная дорога», - написали правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 225 человек, с начала обязательной эвакуации более 21 800 человек, в том числе 3501 – дети, 1090 – люди с инвалидностью.

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