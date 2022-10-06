Російська армія за добу обстріляла 13 населених пунктів Донецької області

Минулої доби правоохоронці зареєстрували 17 порушень законів і звичаїв війни з боку російських окупаційних військ. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви та поранені.

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів регіону – міста Авдіївка, Бахмут, Соледар, Часів Яр, смт Гостре, Зарічне, села Кліщіївка, Костянтинівка, Новий Комар, Новоолександрівка, Тоненьке, Торське, Шевченко.

Атакували регіон російські війська із ЗРК «С-300», РСЗВ «Смерч», «Град», артилерії. Внаслідок ракетного обстрілу селища Зарічне Лиманської громади поранено дитину 2008 року народження.

Зруйновано та пошкоджено російськими обстрілами 16 цивільних об'єктів – 7 житлових будинків, вогнетривкий комбінат, зерносховище, сільськогосподарську техніку, господарські споруди, цивільні авто.

«За попередню добу зафіксовано задокументовано потужний артилерійський удар по Торецьку. Пошкоджено два багатоквартирних і сім приватних будинків, цех і залізниця», - написали правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 225 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 21 800 осіб, у тому числі 3501 – дітину, 1090 – людей з інвалідністю.

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