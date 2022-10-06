«ЛНР»: На территории школы в Голубовке образовался провал грунта

В оккупированной Голубовке

В оккупированной Голубовке (до декоммунизации — Кировск) на территории школы образовался провал грунта. В результате перевернулся автобетоносмеситель.



Как сообщает так называемое «МЧС ЛНР», инцидент произошел днем 5 октября. Сотрудники «МЧС», прибывшие на территорию школы №1, установили, что под колесами автомобиля провалилась почва. В образовавшийся провал на глубину около полуметра ушел задний мост бетоновоза, вследствие чего автомобиль перевернулся на бок.



«Водитель не пострадал и выбрался самостоятельно. Однако из бака начало растекаться дизельное топливо. Во избежание возгорания спасатели перекрыли утечку солярки из топливной системы и около часа смывали дизтопливо с узлов и агрегатов бетоносмесителя», — заявили в «ведомстве».