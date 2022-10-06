«ЛНР»: На території школи у Голубівці утворився провал ґрунту

В окупованій Голубівці

В окупованій Голубівці (до декомунізації — Кіровськ) на території школи утворився провал ґрунту. Через це перекинувся автобетонозмішувач.



Як повідомляє так зване «МНС ЛНР», інцидент стався вдень 5 жовтня. Співробітники «МНС», які прибули на територію школи №1, встановили, що під колесами автомобіля провалився ґрунт. У провал, що утворився, на глибину близько пів метра пішов задній міст бетоновоза, внаслідок чого автомобіль перекинувся на бік.



«Водій не постраждав і вибрався самостійно. Однак із бака почало розтікатися дизельне паливо. Щоб уникнути спалаху, рятувальники перекрили витік солярки з паливної системи та близько години змивали дизпаливо з вузлів та агрегатів бетонозмішувача», — заявили у «відомстві».