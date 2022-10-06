«Укрзалізниця» возобновляет курсирование поезда «Интерсити» из Краматорска

«Укрзалізниця» с октября возобновляет регулярную курсировку скоростного поезда «Интерсити» из Краматорска. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.



«Пообщались с руководством вокзала, есть запрос от жителей о возобновлении перевозок. Сразу связались с руководителем "Укрзалізниці" Александром Камышиным – они тоже давно готовы», - сообщил Тимошенко.



По его словам, первые рейсы будут тестовыми. В дальнейшем планируется возобновление перевозок на постоянной основе.

Утром 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска, где ожидали эвакуации около 4 тысяч людей. В результате удара погибли 52 человека погибли, 109 получили ранения.