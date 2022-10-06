«Укрзалізниця» відновлює курсування поїзда «Інтерсіті» з Краматорська

«Укрзалізниця» з жовтня відновлює регулярне курсування швидкісного поїзда «Інтерсіті»з Краматорська. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Поспілкувались із керівництвом вокзалу, є запит від мешканців про поновлення перевезень. Одразу зв'язалися з керівником "Укрзалізниці" Олександром Камишиним – вони також давно готові», - повідомив Тимошенко.



За його словами, перші рейси будуть тестовими. Надалі планується поновлення перевезень на постійній основі.

Вранці 8 квітня окупанти завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська, де чекали на евакуацію близько 4 тисяч людей. Внаслідок удару загинули 52 особи загинули, 109 отримали поранення.