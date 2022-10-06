«Проблемы колоссальные»: На Луганщине готовятся по плану восстанавливать инфраструктуру

В Луганской области сложная гуманитарная ситуация на территориях, где шли бои. Власти уже подготовили план по восстановлению газо-, электро-, водоснабжения. Работать по нему будут, когда военные дадут разрешение — после деоккупации территорий. Об этом в интервью «Новостям Донбасса» рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Ситуация совершенно разная в Луганской области. Потому что область делится на ту, где происходила активная фаза боевых действий, и ту территорию, где боев пока еще не было. Дай боже, чтобы там тоже произошло стремительное "отрицательное наступление" российской армии, чтобы они бежали так, как из Харьковской области, из-под Лимана и чтобы поменьше было обстрелов, и чтобы поменьше было погибших среди мирного населения», — подчеркнул Гайдай.



Если говорить о том, что уже произошло, отметил руководитель Луганской ОВА, то на той части Луганщины, где была активная фаза боевых действий, — разрушена вся критическая инфраструктура, уничтожена система центрального водоснабжения, газовые магистральные трубы взорваны, канализация разбита.



«То есть проблемы с водой, с отоплением, с газом, с электричеством. Огромное количество подстанций разбито, столбы повалены, проблемы колоссальные у людей. В таких городах, как Северодонецк, Лисичанск, Рубежное провести отопительный сезон в этом году не получится, потому что просто нереально восстановить всю систему отопления на протяжении двух-трех месяцев», — пояснил Гайдай.



Глава области отметил, что этим будут заниматься, когда территорию деоккупируют.



«Рабочие группы уже созданы, они уже ждут, чтобы зайти, будут проводить анализ разрушений. Предварительно мы договорились, что они сделают два плана. Первый — это что можно сделать быстро, в течение первых дней. Возможно, какие-то фильтры на воду поставить, возможно, какие-то пушки для нагнетания теплого воздуха. Возможно, где-то бросать по воздуху электричество, чтобы у людей были какие-то блага из критической инфраструктуры», — рассказал он.



Второй план, по словам Гайдая, — более стратегический, глобальный.



«Это полное восстановление водоснабжения в области, то же самое с электричеством, то же самое с газом. Учитывая то, что мы понимаем, что, возможно, будут проблемы с газом со стороны Российской Федерации. То есть все группы у нас созданы, и как только будет возможность и скажут военные: "Да, пожалуйста, заходите" — мы сразу начнем заниматься восстановлением инфраструктуры», — резюмировал глава ОВА.



С полной версией беседы с главой ОВА можно ознакомиться здесь: «Надеюсь, через 3-4 месяца Луганщина будет свободна». Интервью с Сергеем Гайдаем



Смотрите также: