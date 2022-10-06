«Проблеми колосальні»: На Луганщині готуються за планом відновлювати інфраструктуру

На Луганщині складна гуманітарна ситуація на територіях, де точилися бої. Влада вже підготувала план щодо відновлення газо-, електро-, водопостачання. Працюватимуть по ньому, коли військові дадуть дозвіл після деокупації територій. Про це в інтерв'ю «Новинам Донбасу» розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Ситуація абсолютно різна у Луганській області. Бо область ділиться на ту, де відбувалася активна фаза бойових дій, і на ту територію, де боїв поки що не було. Дай боже, щоб там теж стався стрімкий "негативний наступ" російської армії, щоб вони втекли так, як з Харківської області, з-під Лимана та щоб менше було обстрілів, і щоб менше було загиблих серед мирного населення», — наголосив Гайдай.



Якщо говорити про те, що вже сталося, зазначив керівник Луганської ОВА, то на тій частині Луганщини, де була активна фаза бойових дій, зруйновано всю критичну інфраструктуру, знищено систему центрального водопостачання, газові магістральні труби підірвано, каналізацію розбито.



«Тобто проблеми з водою, з опаленням, з газом, з електрикою. Величезна кількість підстанцій розбита, стовпи повалені, колосальні проблеми у людей. У таких містах, як Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне провести опалювальний сезон цього року не вийде, тому що просто неможливо відновити всю систему опалення протягом двох-трьох місяців», — пояснив Гайдай.



Очільник області зазначив, що цим займатимуться, коли територію деокупують.



«Робочі групи вже створені, вони вже чекають, щоб зайти, проводитимуть аналіз руйнувань. Попередньо ми домовилися, що вони зроблять два плани. Перший — це що можна зробити швидко, протягом перших днів. Можливо, якісь фільтри поставити на воду, можливо, якісь гармати для нагнітання теплого повітря. Можливо, десь кидати повітрям електрику, щоб у людей були якісь блага з критичної інфраструктури», — розповів він.



Другий план, за словами Гайдая, більш стратегічний, глобальний.



«Це повне відновлення водопостачання в області, те саме з електрикою, те саме з газом. Зважаючи на те, що ми розуміємо, що, можливо, будуть проблеми з газом з боку Російської Федерації. Тобто всі групи у нас створені, і щойно буде можливість і скажуть військові: "Так, будь ласка, заходьте" — ми одразу почнемо займатися відновленням інфраструктури», — резюмував очільник ОВА.



З повною версією розмови з очільником ОВА можна ознайомитись тут: «Сподіваюся, через 3-4 місяці Луганщина буде вільною». Інтерв'ю із Сергієм Гайдаєм



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