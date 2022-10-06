«Проблеми колосальні»: На Луганщині готуються за планом відновлювати інфраструктуру

06 жовтня 2022, 16:32

«Проблеми колосальні»: На Луганщині готуються за планом відновлювати інфраструктуру

На Луганщині складна гуманітарна ситуація на територіях, де точилися бої. Влада вже підготувала план щодо відновлення газо-, електро-, водопостачання. Працюватимуть по ньому, коли військові дадуть дозвіл після деокупації територій. Про це в інтерв'ю «Новинам Донбасу» розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ситуація абсолютно різна у Луганській області. Бо область ділиться на ту, де відбувалася активна фаза бойових дій, і на ту територію, де боїв поки що не було. Дай боже, щоб там теж стався стрімкий "негативний наступ" російської армії, щоб вони втекли так, як з Харківської області, з-під Лимана та щоб менше було обстрілів, і щоб менше було загиблих серед мирного населення», — наголосив Гайдай.

Якщо говорити про те, що вже сталося, зазначив керівник Луганської ОВА, то на тій частині Луганщини, де була активна фаза бойових дій, зруйновано всю критичну інфраструктуру, знищено систему центрального водопостачання, газові магістральні труби підірвано, каналізацію розбито.

«Тобто проблеми з водою, з опаленням, з газом, з електрикою. Величезна кількість підстанцій розбита, стовпи повалені, колосальні проблеми у людей. У таких містах, як Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне провести опалювальний сезон цього року не вийде, тому що просто неможливо відновити всю систему опалення протягом двох-трьох місяців», — пояснив Гайдай.

Очільник області зазначив, що цим займатимуться, коли територію деокупують.

«Робочі групи вже створені, вони вже чекають, щоб зайти, проводитимуть аналіз руйнувань. Попередньо ми домовилися, що вони зроблять два плани. Перший — це що можна зробити швидко, протягом перших днів. Можливо, якісь фільтри поставити на воду, можливо, якісь гармати для нагнітання теплого повітря. Можливо, десь кидати повітрям електрику, щоб у людей були якісь блага з критичної інфраструктури», — розповів він.

Другий план, за словами Гайдая, більш стратегічний, глобальний.

«Це повне відновлення водопостачання в області, те саме з електрикою, те саме з газом. Зважаючи на те, що ми розуміємо, що, можливо, будуть проблеми з газом з боку Російської Федерації. Тобто всі групи у нас створені, і щойно буде можливість і скажуть військові: "Так, будь ласка, заходьте" — ми одразу почнемо займатися відновленням інфраструктури», — резюмував очільник ОВА.

З повною версією розмови з очільником ОВА можна ознайомитись тут: «Сподіваюся, через 3-4 місяці Луганщина буде вільною». Інтерв'ю із Сергієм Гайдаєм

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна деокупація Відновлення
Місця
Луганська область

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:31
Росія відступає із захоплених міст - що далі?
15:13
Мер Мелітополя повідомив про вибухи у місті та районі
14:42
Росія скасувала «митний контроль» між межами окупованих областей
14:22
«ЛНР»: З Кремінної та Сватового евакуюють соціальні та медичні установи
12:05
Колаборанти Херсонщини перевозять родини на територію півострова Крим — ОВА
10:59
«ЛНР»: На території школи у Голубівці утворився провал ґрунту
10:15
Гріються на трубі: Як виглядає «табір» мобілізованих «ЛНР» у Щасті
09:17
«ДНР»: Через обстріли загинуло троє людей, зокрема підліток
08:46
Через велику кількість поранених, окупанти облаштовують лікарні у школах — Гайдай
00:16
Деокупація Луганської області розпочалась — головне за день ►
15:56
У Донецьку у відділенні «Промзв'язокбанку» поранено двох людей
14:37
У Донецьку та Старомихайлівці через обстріл загинули чотири людини
14:17
Колишній «міністр ДНР» хоче вийти з в'язниці на фронт
14:15
У «ЛНР» визнали «небезпеку» наступу ЗСУ на Кремінну та Сватове
12:40
В окупованій Горлівці заявили про обстріл виправної колонії
Всі новини
18:34
Окупанти під час відступу підірвали дамбу на Донеччині, підтоплений Райгородок - Генштаб
18:32
Гайдай: У Луганській області складніше контрнаступати, ніж під Харковом
18:31
Росія відступає із захоплених міст - що далі?
17:55
Після нічного обстрілу Запоріжжя до медзакладів доставлено 12 осіб
17:15
В «Азові» назвали головну причину виходу з «Азовсталі»
16:32
«Проблеми колосальні»: На Луганщині готуються за планом відновлювати інфраструктуру
16:13
США надасть Україні 55 млн доларів для підготовки до зими
16:12
ЗСУ показали розбиту військову техніку окупантів у Лимані
15:59
У Слов'янську почали ремонтувати дахи багатоповерхівок, пошкоджені обстрілами
15:22
Зросла кількість жертв ракетного удару окупантів по Запоріжжю
15:18
«Укрзалізниця» відновлює курсування поїзда «Інтерсіті» з Краматорська
15:14
Міноборони РФ заявило про захоплення Зайцева під Бахмутом
15:13
Мер Мелітополя повідомив про вибухи у місті та районі
14:53
Очільниця Радфеду РФ запропонувала Україні переговори
14:42
Росія скасувала «митний контроль» між межами окупованих областей
Всі новини
ВІДЕО
Росія відступає із захоплених міст - що далі?
06 жовтня, 18:31
500 мобілізованих у Росії кинули з неврахованими автоматами у Бєлгородській області
06 жовтня, 11:21
Деокупація Луганської області розпочалась — головне за день ►
06 жовтня, 00:16

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти