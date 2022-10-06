Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Украинские защитники оттесняют российскую армию в Луганской области. Несколько населенных пунктов уже освобождены.
- В «ЛНР» признали, что Кременная и Сватово в опасности.
- Выезд гуманитарных колонн на оккупированную территорию Запорожской области запрещен.
- Тимофеев «Ташкент» хочет отправится воевать против Украины.
- Путин ратифицировал договоры о захвате Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Россией. Их возглавят Пушилин, Пасечник, Сальдо и Балицкий.
- Миссия ООН не едет в Еленовку по соображениям безопасности. Кто не дает гарантий?