Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Украинские защитники оттесняют российскую армию в Луганской области. Несколько населенных пунктов уже освобождены.

В «ЛНР» признали, что Кременная и Сватово в опасности.

Выезд гуманитарных колонн на оккупированную территорию Запорожской области запрещен.

Тимофеев «Ташкент» хочет отправится воевать против Украины.

Путин ратифицировал договоры о захвате Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Россией. Их возглавят Пушилин, Пасечник, Сальдо и Балицкий.

Миссия ООН не едет в Еленовку по соображениям безопасности. Кто не дает гарантий?