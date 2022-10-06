Кремль официально аннексировал часть украинских территорий, тем временем ВСУ постепенно вытесняют российские войска. Что происходит на оккупированных территориях и почему Россия там не навсегда? Смотрите в этом выпуске дайджеста «Оккупация»:

Лиман освобожден. Какая там ситуация?

«Паники нет»: Россия готовит оборону на новых рубежах.

ВСУ прорвали оборону РФ в Херсонской области.

В Кремле юридически закрепили аннексию и провели по этому поводу концерт на Красной Площади.

Какие процессы происходят на аннексированной территории?

Твит Илона Маска вызвал бурю недовольства у украинцев.

Ход украинского контрнаступления обсуждаем с военным экспертом Юрием Федоровым.