Кремль официально аннексировал часть украинских территорий, тем временем ВСУ постепенно вытесняют российские войска. Что происходит на оккупированных территориях и почему Россия там не навсегда? Смотрите в этом выпуске дайджеста «Оккупация»:
- Лиман освобожден. Какая там ситуация?
- «Паники нет»: Россия готовит оборону на новых рубежах.
- ВСУ прорвали оборону РФ в Херсонской области.
- В Кремле юридически закрепили аннексию и провели по этому поводу концерт на Красной Площади.
- Какие процессы происходят на аннексированной территории?
- Твит Илона Маска вызвал бурю недовольства у украинцев.
- Ход украинского контрнаступления обсуждаем с военным экспертом Юрием Федоровым.