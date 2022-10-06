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Россия отступает из захваченных городов — что дальше?

06 октября 2022, 18:31

Россия отступает из захваченных городов — что дальше?

Кремль официально аннексировал часть украинских территорий, тем временем ВСУ постепенно вытесняют российские войска. Что происходит на оккупированных территориях и почему Россия там не навсегда? Смотрите в этом выпуске дайджеста «Оккупация»:

  • Лиман освобожден. Какая там ситуация?
  • «Паники нет»: Россия готовит оборону на новых рубежах.
  • ВСУ прорвали оборону РФ в Херсонской области.
  • В Кремле юридически закрепили аннексию и провели по этому поводу концерт на Красной Площади.
  • Какие процессы происходят на аннексированной территории?
  • Твит Илона Маска вызвал бурю недовольства у украинцев.
  • Ход украинского контрнаступления обсуждаем с военным экспертом Юрием Федоровым.

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