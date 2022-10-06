Кремль офіційно анексував частину українських територій, тим часом ЗСУ поступово витісняють російські війська. Що відбувається на окупованих територіях, і чому Росія там не назавжди? Дивіться у цьому випуску дайджесту «Окупація»:

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ЗСУ прорвали оборону РФ у Херсонській області.

У Кремлі юридично закріпили анексію та провели з цього приводу концерт на Червоній Площі.

Які процеси відбуваються на анексованій території?

Твіт Ілона Маска викликав шквал невдоволення в українців.

Хід українського контрнаступу обговорюємо з військовим експертом Юрієм Федоровим.