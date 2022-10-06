Кремль офіційно анексував частину українських територій, тим часом ЗСУ поступово витісняють російські війська. Що відбувається на окупованих територіях, і чому Росія там не назавжди? Дивіться у цьому випуску дайджесту «Окупація»:
- Лиман звільнено. Яка ситуація?
- "Паніки немає": Росія готує оборону на нових рубежах.
- ЗСУ прорвали оборону РФ у Херсонській області.
- У Кремлі юридично закріпили анексію та провели з цього приводу концерт на Червоній Площі.
- Які процеси відбуваються на анексованій території?
- Твіт Ілона Маска викликав шквал невдоволення в українців.
- Хід українського контрнаступу обговорюємо з військовим експертом Юрієм Федоровим.