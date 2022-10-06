«ДНР» «национализировала» в Мариуполе гостиницы и общежития

Группировка «ДНР» «национализировала» в Мариуполе объекты недвижимости, включая здания трех гостиниц. Собственникам якобы выплатят компенсацию. Соответствующее решение было принято так называемым «госкомитетом обороны».



Утверждается, здания нужны для пополнения маневренного фонда для поселения лиц, утративших жилье в результате ведения боевых действий.



В перечень включены восемь объектов в Кальмиусском и Приморском районах города, а именно: гостиницы «Колумб», «Дружба», «Бригантина», три общежития и два здания неизвестного назначения.



Кроме этого, речь идет об общежитиях Приазовского государственного технического университета, Одесской национальной морской академии, Мариупольского государственного университета, Мариупольского торгового порта и бывшего регионального отделения Фонда государственного имущества Украины — в Жовтневом и Приморском районах.