«ДНР» «націоналізувала» у Маріуполі готелі та гуртожитки

Угруповання «ДНР» «націоналізувало» у Маріуполі об'єкти нерухомості, включаючи будівлі трьох готелів. Власникам нібито виплатять компенсацію. Відповідне рішення було ухвалено так званим «держкомітетом оборони».



Стверджується, що будівлі потрібні для поповнення маневреного фонду для поселення осіб, які втратили житло в результаті ведення бойових дій.



До переліку включено вісім об'єктів у Кальміуському та Приморському районах міста, а саме: готелі «Колумб», «Дружба», «Бригантина», три гуртожитки та дві будівлі невідомого призначення.



Крім цього, йдеться про гуртожитки Приазовського державного технічного університету, Одеської національної морської академії, Маріупольського державного університету, Маріупольського торговельного порту та колишнього регіонального відділення Фонду державного майна України — у Жовтневому та Приморському районах.