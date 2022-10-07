Оккупанты вывозят из Сватово оборудование медучреждений — Гайдай

В Сватово российские оккупанты заминировали объекты инфраструктуры, вывозят из города основные медицинские и социальные учреждения – прежде всего, оборудование. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, предположив, что это происходит из-за неудобного для длительной обороны ландшафта местности, где расположено Сватово, осознания этого факта армией РФ.



По его информации, также захватчики города призывают самостоятельно из него эвакуироваться и в целом оккупационные органы власти в Сватово работают в «урезанном» формате.



В Кадиевке, как рассказал Гайдай, оккупанты получили приказ уничтожить документы особой важности, содержащие историю оккупации.

Вчера же, 6 октября, авиация Сил обороны Украины нанесла 23 удара по позициям российских войск.

«Подтверждено поражение опорного пункта, 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения ПВО на разных направлениях сбили более 20 БПЛА врага. Среди них – 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 и 1 Mohajer-6», - написал глава Луганской ОВА.

Также Гайдай рассказал, что за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ ударили по пяти районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пяти позициям ПВО, двум средствам артиллерии, составу боеприпасов и переправе оккупантов.

«Отражены атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Выимка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.

Из разного вида вооружения россияне обстреляли ряд населенных пунктов. В частности:

- на Краматорском направлении: Спорное, Белогоровка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Раздолевка;

- на Бахмутском направлении: Соледар, Яковлевка, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опросное, Зайцево и Нью-Йорк», - сообщил глава Луганской ОВА.

Ранее мэр Северодонецка Луганской области Александр Стрюк сообщил, что в захваченном российскими войсками городе оккупанты ограничили доступ к мобильной связи и интернету.