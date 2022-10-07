Окупанти вивозять із Сватового обладнання медзакладів — Гайдай

У Сватовому російські окупанти замінували об'єкти інфраструктури, вивозять із міста основні медичні та соціальні установи – насамперед обладнання. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, припустивши, що це відбувається через незручний для тривалої оборони ландшафт місцевості, де розташоване Сватове, усвідомлення цього факту армією РФ.



За його інформацією, також загарбники міста закликають самостійно з нього евакуюватися і загалом окупаційні органи влади у Сватовому працюють у «урізаному» форматі.



У Кадіївці, як розповів Гайдай, окупанти отримали наказ знищити особливі документи, що містять історію окупації.

Учора ж, 6 жовтня, авіація Сил оборони України завдала 23 ударів по позиціях російських військ.

«Підтверджено ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи ППО на різних напрямках збили понад 20 БпЛА ворога. Серед них – 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 та 1 Mohajer-6», - написав голова Луганської ОВА.

Також Гайдай розповів, що за минулу добу ракетні війська та артилерія ЗСУ вдарили по п'яти районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п'яти позиціям ППО, двом засобам артилерії, складу боєприпасів та переправі окупантів.

«Відбито атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди.

Із різного виду озброєння росіяни обстріляли низку населених пунктів. Зокрема:

- на Краматорському напрямку: Спірне, Білогорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Серебрянка, Роздолівка;

- на Бахмутському напрямку: Соледар, Яковлівка, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Опитне, Зайцеве та Нью-Йорк», - повідомив голова Луганської ОВА.

Раніше мер Сєвєродонецька Луганської області Олександр Стрюк повідомив, що в захопленому російськими військами місті окупанти обмежили доступ до мобільного зв'язку та інтернету.