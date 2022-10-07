Оккупанты минируют территорию вокруг Северодонецка — Стрюк

В захваченном российскими войсками Северодонецке оккупанты ограничили доступ к мобильной связи и интернету. Об этом рассказал мэр города Александр Стрюк.



Он также отметил, что армия РФ минирует территорию вокруг Северодонецка, а приехавшие туда российские строители и врачи из Пензы уже покинули город. Александр Стрюк также рассказал, что жители находящегося рядом и также оккупированного российскими войсками Лисичанска слышат эхо боевых действий.

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