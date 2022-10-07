В небе над Донецкой областью сбили ракету — местные Telegram-каналы

Над территорией Донецкой области сбита ракета. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.



Отмечается, что взрыв произошел между Краматорском и Славянском.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.